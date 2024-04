Bruxelles fra i protagonisti della Design Week

Bruxelles e arte: un connubio che durante la settimana del Salone del Mobile e della Milano Design Week torna alla ribalta per esprimere le potenzialità di una destinazione che continua ad attrarre gli italiani.

“I numeri sono positivi e anche in questo inizio d’anno il riscontro dal mercato italiano è buono, sulla scorta di visitatori in costante crescita” spiega Ursula Jone Gandini (nella foto insieme a Guglielmo Pisana, economic and commercial counselor di Brussels’ Government), direttore Italia dell’ufficio del turismo di Bruxelles, in occasione dell’evento organizzato alla Brussels House di Milano durante la Design Week.

Numerosi gli eventi annunciati da visit.brussels per i prossimi mesi, con un focus particolare sulle location più significative e sui principali punti di riferimento dell’arte contemporanea da scoprire nella città. “Bruxelles sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel panorama internazionale dell’arte. Oltre a valorizzare il patrimonio storico con particolari iniziative, come l’Anno dell’Art Nouveau nel 2023 e le mostre dedicate al Surrealismo in corso in questi mesi, la città guarda alla contemporaneità sintetizzando nell’arte il suo carattere effervescente”. Bruxelles ospita infatti oltre 30 centri d’arte e 80 gallerie dedicate proprio all’arte contemporanea.

Spazio anche alla ricca proposta enogastronomica, con in chiusura di serata la presentazione della nuova edizione di ‘The Place to beer’, la festa della birra belga in programma dal 17 al 19 maggio presso lo Spazio fase di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. I.C.