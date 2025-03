L’Autorità per il turismo thailandese ha riferito che, dopo il terremoto di venerdì 28 marzo, la situazione nel Paese “si è stabilizzata” e che i servizi di trasporto, le attività commerciali e le attrazioni turistiche “funzionano normalmente”.

Inoltre, gli eventi procedono come previsto. In ogni caso, le autorità continuano a effettuare valutazioni delle strutture e delle infrastrutture per garantirne la sicurezza.

In dettaglio, come riporta Hosteltur, a Bangkok il Bts Skytrain e le tratte a lunga percorrenza hanno ripreso il servizio nel pomeriggio del 28 marzo; le linee blu e viola della Mrt hanno ripreso a funzionare la mattina del 29 marzo, mentre le linee rosa e gialla, che operano principalmente nelle aree suburbane di Bangkok, rimangono chiuse.

Il sistema di trasporto pubblico Red Line (Srt Red Line) e l’Airport Rail Link funzionano normalmente.

Tutti gli aeroporti di Bangkok rimangono operativi. All’aeroporto di Suvarnabhumi, tutti i sistemi di trasporto pubblico funzionano normalmente e la situazione si è stabilizzata.

Anche il sistema ferroviario statale funziona regolarmente. Sono ripresi tutti i servizi ferroviari a lunga percorrenza dalla stazione Grand Central di Bangkok.

Il traffico in città procede normalmente, ad eccezione della Din Daeng Expressway, che rimane temporaneamente chiusa per ispezioni di sicurezza strutturale. In alternativa, è possibile utilizzare l’autostrada Sirat.

Tutti i ponti sul fiume Chao Phraya rimangono aperti. La Bangkok Mass Transit Authority ha potenziato i servizi di autobus all’interno e nei dintorni della città, operativi per tutta la notte per agevolare gli spostamenti dei pendolari.

Le autostrade che collegano Bangkok con le province vicine funzionano normalmente, compresa l’autostrada Rama 2, che collega Bangkok con Hua Hin.

Tutti i centri commerciali, tra cui Siam Paragon, CentralWorld, Iconsiam, King Power e i complessi commerciali The Mall Group ed Em District sono aperti regolarmente.

Anche i servizi turistici a Bangkok e nei dintorni, così come nel resto della Thailandia, funzionano normalmente.

Tutti gli eventi e i festival si svolgeranno come previsto. Tra gli altri, il Maha Songkran World Water Festival a Sanam Luang e le celebrazioni del Songkran in varie località del Paese.