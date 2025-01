Ottanta chilometri di corsa o camminando, nel deserto rosso della Giordania, per raccontare al mondo le bellezze del paese arabo e ribadire soprattutto ai turisti che possono tornare a visitarlo non avendo nulla da temere. “Da troppo tempo il comparto turistico giordano soffre ingiustamente, quindi volevamo fare qualcosa per riaccendere un faro su questa destinazione”, dichiara Carla Diamanti, spiegando l’obiettivo di ‘Wadi Rum run & trek’, la corsa non agonistica organizzata da Grand Tours, in collaborazione con Diamanti, Mahmoud Khasawneh e la supervisione tecnica di Gianni Maccagni e di cui TTG Italia sarà media partner.

L’evento sarà organizzato dal 5 all’8 marzo ed ha necessitato di quasi un anno e mezzo di preparazione. “Ci rivolgiamo ad un pubblico che non sono gli esperti delle corse estreme, bensì dei walkers che sanno apprezzare la lentezza dei percorsi fatti a piedi, come avviene nel cammino di Santiago”, precisa Maccagni.

I dettagli

La corsa si svolgerà in 4 tappe, e il campo base sarà allestito con tende 5 stelle nel mezzo del deserto.

Il pacchetto prevede un soggiorno di 5 notti, con volo, transfer e pensione completa. Il ricavato andrà a finanziare un progetto turistico rivolto alle donne beduine, nonché un piano di screening mammario organizzato dalla onlus torinese ‘Mettiamoci le tette’.