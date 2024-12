Dal 4 al 9 marzo 2025 il deserto giordano del Wadi ospiterà la ‘WADI RUM run&trek’, un percorso non competitivo pensato per runner e camminatori di ogni livello e di ogni età.

Quattro giorni e 80 chilometri da percorrere: comincia al tramonto la prima delle quattro tappe in cui è organizzato il percorso. Al rientro al campo, dopo una sessione di yoga e di massaggi, ci si prepara a contemplare le stelle che ricoprono il deserto. Si continua nei giorni seguenti, una tappa al giorno fino a coprire gli 80 chilometri per i runners e i 40 chilometri per i camminatori. Ciascuno al proprio ritmo, assistiti da guide locali esperte e dal direttore tecnico sportivo Gianni Maccagni, veterano delle competizioni nel deserto.

I partecipanti faranno base in un campo tendato nel deserto gestito da personale locale che si occuperà dell’assistenza tecnica e avranno a disposizione jeep e staff di supporto. I briefing informativi saranno accompagnati da presentazioni sulla cultura beduina e sull’ambiente naturale. La prima edizione di WADI RUM run&trek è stata fortemente voluta da Mahmoud Khasawneh, ceo di Grand Tours e avrà TTG Italia come media partner.

“Non ho mai smesso di sostenere il mio Paese – ha detto Khasawneh -. Vogliamo dare un segnale concreto agli appassionati e ai viaggiatori e trovare sempre nuovi spunti per incoraggiarli a visitare la Giordania”.

Con il supporto di Carla Diamanti, autrice di numerose guide e reportage, è stato messo a punto un programma destinato anche agli accompagnatori degli sportivi e sono stati creati momenti di scambio e di arricchimento culturale.

WADI RUM run & trek non è solo sport, ma anche solidarietà e impegno. Nel giorno della cerimonia di chiusura, l’8 marzo, Grand Tours consegnerà parte dell’incasso a un’associazione di donne beduine come contributo tangibile da investire in progetti che abbiano come obiettivo lo sviluppo economico in un’area particolarmente priva di attività destinate all’universo femminile.