Viaggialdo spinge l’inverno con il Capodanno in Oman

Viaggialdo accelera sulla programmazione invernale. Per supportare le agenzie l’operatore inserisce nell’offerta un pacchetto Capodanno in Oman con partenze in vuoto pieno, tariffe fisse e garantite, con gestione diretta in loco grazie all’ufficio operativo di Muscat.

Il prodotto è pensato appositamente per andare incontro alle esigenze della distribuzione nel picco di stagione e include: cenone del 31 dicembre nel deserto di Wahiba Sands all’interno del Desert Nights Camp, struttura 4 stelle superior circondata dalle dune.

“Abbiamo voluto credere nell’Oman come destinazione di punta per il Capodanno, garantendo tariffe trasparenti e bloccate, senza sorprese”, spiega Marco Ghidoni, product manager di

Viaggialdo. “Il nostro ufficio operativo a Muscat ci consente un controllo diretto su tutte le operazioni, dalle accoglienze agli spostamenti, elemento che fa davvero la differenza in una meta che sta crescendo ma che richiede attenzione logistica. Il vuoto pieno è la formula che ci permette di offrire condizioni stabili e commissionabili, con disponibilità reale e conferme immediate”.

Già prenotabili, inoltre, le partenze in vuoto pieno per la primavera 2026, per i periodi di Pasqua e i ponti di aprile da Roma e Milano. Le proposte includono l’Oman e l’Egitto per scoprire il Cairo e vivere poi la crociera sul Nilo. Restano inoltre ancora alcuni posti in vuoto pieno per le Maldive, New York e il Marocco.