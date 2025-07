Aumenta il ricorso all’assicurazione di viaggio, l’analisi di Intermundial

Consapevole, orientato alla gestione del rischio, pronto a confrontare le offerte anche dallo smartphone e attento a salvaguardare la propria serenità in viaggio. È questo l’identikit del turista-tipo che emerge dal report ‘Radiografia del Settore Assicurazioni Viaggio 2025’ di Intermundial, broker europeo specializzato nella distribuzione di assicurazioni per il turismo.

Secondo lo studio, l’assicurazione viaggio ha vissuto una trasformazione profonda negli ultimi anni. La pandemia di Covid-19 ha segnato un punto di svolta, portando il concetto di ‘imprevisto’ a una scala globale e rendendo la copertura assicurativa uno strumento indispensabile nella pianificazione di qualsiasi spostamento. A ciò si aggiunge la rivoluzione digitale, che ha semplificato operazioni come la segnalazione sinistri, l’accesso alla telemedicina e il supporto immediato h24.

Il profilo tipo del viaggiatore assicurato ha un’età che oscilla tra i 35 e i 45 anni, è prevalentemente uomo (55%), con un forte aumento tra gli sportivi e i praticanti di turismo attivo. Significativo anche il tasso di sottoscrizione tra gli over 60, soprattutto per crociere e viaggi a lunga distanza. In crescita le famiglie che si spostano all’estero e i clienti che scelgono la telemedicina come servizio integrato.

Il prezzo medio di una polizza viaggio è di circa 45 euro, pari al 6-8% del valore medio di un viaggio assicurato (tra 560 e 750 euro). Le destinazioni per cui si registra il maggior numero di polizze sono gli Stati Uniti, il Giappone, la Thailandia e il Regno Unito, seguiti da Messico, Argentina ed Egitto. L’80% delle sottoscrizioni riguarda viaggi internazionali, mentre solo il 20-30% interessa viaggi nazionali.

Il report segnala anche come molti viaggiatori ritengano erroneamente di essere già coperti da carte di credito o tessere sanitarie europee. Questi strumenti, tuttavia, non garantiscono coperture specifiche come il rimborso integrale delle spese mediche, l’accesso a strutture sanitarie private, il rimpatrio e la protezione contro cancellazioni, smarrimento bagagli e responsabilità civile.