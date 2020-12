Shopping in diretta negli outlet: l'iniziativa di Neinver

21:00

Fare shopping in diretta nei negozi anche se non fisicamente presenti: è l'iniziativa lanciata da Neinver nei The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo, che fanno da apripista per gli altri outlet europei del marchio.

Pubblicità

Una nuova modalità di acquisto che mescola e-commerce e tradizione, adattandosi alle esigenze dettate dall'emergenza sanitaria: così è nato il progetto "Negozi in linea diretta", che permette ai clienti di entrare in contatto con store manager, addetti alla vendita e consulenti di immagine dei negozi presenti negli outlet attraverso telefono, e-mail o WhatsApp.



In questo modo si possono chiedere consulenze, informazioni su articoli, colori, taglie, novità, pianificare sessioni di shopping dedicate, riservare articoli e persino concludere direttamente l'acquisto via WhatsApp, decidendo se ritirare l'articolo in store oppure riceverlo a domicilio. O. D.