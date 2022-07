Incendi in Italia: interrotta la linea ferroviaria tra Trieste e Monfalcone. Chiusa anche l'autostrada A4

11:39

Proseguono anche oggi i vasti incendi che stanno provocando numerose difficoltà in particolare nel Carso in Friuli e in Versilia, tra Viareggio e Lucca. Nel primo caso in particolare ci sono al momento pesanti ripercussioni sul fronte dei collegamenti.

La linea ferroviaria resterà interrotta almeno fino alle 16 nel tratto compreso tra Trieste e Monfalcone, dove è stato attivato un servizio sostitutivo via bus, la cui regolarità però è resa difficoltosa dall’intenso traffico di tutte le arterie della zona. Chiusa per un lungo tratto anche l’autostrada A4 a causa della prossimità degli incendi oltre al denso fumo che riduce la visibilità. Praticamente isolata al momento la città di Trieste, mentre è stato chiuso in via precauzionale lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone.



I roghi stanno mettendo a dura prova anche altri Paesi del Vecchio Continente a causa delle elevate temperature di questi giorni. La situazione più critica in questo momento si registra nella zona di Penteli, nell’area settentrionale di Atene.