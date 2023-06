Palinstesto Rai: turismo protagonista dei programmi estivi

12:27

Palinsesto Intrattenimento Day Time Rai Estate 2023: 7 programmi su 10 parlano di turismo, viaggi, dell’Italia e le sue bellezze note e soprattutto meno note, dal mare, al green, cultura, enogastronomia. “Il viaggio è una mia dolce ossessione” spiega Angelo Mellone (nella foto), neo direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai, presentando programma per programma del nuovo palinsesto.

Per lui ormai una lunga esperienza in Rai, preceduta prima di questo incarico dalla vicedirezione del medesimo genere. Per questo Mellone ha già seguito da vicino, e di alcuni ne è anche l’ideatore, di molti dei programmi che presentati. "Vorremmo avere una televisione che racconti l'Italia con il sorriso, fare compagnia alle solitudini, mostrare l'Italia che spesso non viene raccontata ".



Tutti i titoli

Ognuno col suo taglio, i programmi dedicati al viaggio, al turismo e alla scoperta del territorio sono: Camper in viaggio, con Roberta Morise, Tinto e Umberto Broccoli, e l’altra Camper versione da studio con Marcello Masi. Poi Weekly, conducono Carolina Rey, Fabio Gallo e Giulia Bonaudi e ancora Linea Blu che conferma alla conduzione Donatella Bianchi e Fabio Gallo con Valentina Bisti. C’è poi Linea Verde Explora con Federico Quaranta. Linea Verde Sentieri, con Lino Zani, Margherita Granbassi e Gian Luca Gasca e infine Linea Verde Estate, con Peppone Calabrese e Angela Rafanelli. P. T.