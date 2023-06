08:33

Venere di Botticelli e ‘Open to Meraviglia’ verso il secondo atto. La campagna promozionale lanciata dal Ministero del Turismo insieme all’Enit, oggetto anche di accese discussioni, si prepara per la fase due, ovvero il rilancio del prodotto Italia anche per quanto riguarda l’offerta invernale. E non a caso vedremo la virtual influencer cambiare nuovamente i panni e presentarsi al pubblico mondiale pronta con gli sci e ora anche in versione 3D, oltre che con una connotazione sempre più social.



L'annuncio

L’annuncio è arrivato dal ministro del Turismo Daniela Santanchè, si legge su La Stampa, nel corso del suo intervento all'evento Futuro Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano. “Dobbiamo rivolgerci anche ai giovani – ha spiegato -, non solo con la virtual influencer ma anche con i social. Con la campagna estiva abbiamo avuto dei numeri pazzeschi in tutto il mondo, anche grazie alle critiche”.

Commentando poi queste ultime, giunte da più parti così come i riconoscimenti positivi, il ministro ha aggiunto: “Qualche errore lo facciamo anche noi, ma tra fare e non fare credo che sia meglio fare. Dobbiamo imparare a essere più bravi a fare comunicazione e saperci vendere, tutti noi dovremmo appropriarci di quell'orgoglio di appartenenza, essere orgogliosi della nostra nazione”.