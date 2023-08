Formazione per il turismo, bando per la Liguria

13:42

Via libera della Regione Liguria al nuovo bando regionale “Piano dell’economia del mare e del turismo”, finanziato con 5 milioni di euro, a valere sul programma regionale Fse+ 2021-2027. Le risorse sono impegnate a favore di Alfa (Agenzia regionale per il lavoro la formazione e l’accreditamento) per nuovi corsi formativi, da 150 a 800 ore, e per concomitanti azioni di accompagnamento al mondo del lavoro per circa 500 persone disoccupate o inattive residenti in Liguria.

I soggetti attuatori del bando sono: organismi formativi accreditati, organismi accreditati al lavoro, organismi titolati all’individuazione e valutazione di competenze. I settori per cui è possibile proporre corsi di formazione sono: servizi turistici e figure professionali legate alla pesca e all’acquacoltura; servizi culturali e di spettacolo; meccanica, produzione, manutenzione e impiantistica; trasporti e logistica.



Le domande, si legge su Hotelmag, dovranno essere presentate entro il 6 ottobre 2023.



“Questo bando è frutto di una collaborazione con il sistema delle Camere di Commercio – ha precisato l’assessore regionale alla Formazione, Marco Scajola -, e si pone l’obiettivo di andare a soddisfare il fabbisogno di determinate posizioni lavorative strategiche per l’economia ligure, in un momento storico in cui le aziende sono spesso in difficoltà nel trovare le figure professionali utili alla propria attività. Volutamente premieremo i progetti formativi con specifici impegni assunzionali e quelli che mostreranno particolare attenzione alle sfide della transizione ecologica e digitale”.



Una volta terminati i corsi, verranno erogati ulteriori fondi agli organismi in grado di dimostrare che quanto proposto ha effettivamente portato a nuovi contratti di lavoro.