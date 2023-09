Cagnoni, il ricordo di politica e associazioni

15:25

Si moltiplicano le voci di cordoglio e le testimonianze di stima e di affetto a seguito della scomparsa di Lorenzo Cagnoni, presidente di IEG.

“A pochi giorni dal via di Vicenzaoro September è scomparso Lorenzo Cagnoni. A lui va riconosciuto il merito di aver dato un contributo fondamentale allo sviluppo del polo fieristico berico e soprattutto alla manifestazione Vicenzaoro, dedicata alla valorizzazione del settore orafo made in Veneto e made in Italy, che ha contribuito a far rientrare a pieno titolo tra gli eventi leader del settore a livello internazionale”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Cagnoni.



“È stato un protagonista della vita pubblica di Rimini e dell’Emilia Romagna, grande artefice del successo della Fiera e del suo sviluppo, figura chiave di una delle locomotive dell’economia locale oltre al turismo, quella del settore congressuale e fieristico. A nome mio personale, della Regione e di tutta la comunità emiliano-romagnola, esprimo vicinanza e solidarietà alla famiglia di Lorenzo Cagnoni e ai suoi cari, a cui vanno le più sentite condoglianze” commenta il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.



Fra le testimonianze raccolte da Riminitoday anche quella del presidente delegazione di Rimini di Confindustria Romagna, Alessandro Pesaresi: "Tutta l’imprenditoria riminese di Confindustria Romagna esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Lorenzo Cagnoni. Con il suo operato ha rappresentato con grande capacità il vero valore del sapere fare impresa. Il costante impegno, la sua determinazione, la sua lungimiranza, rappresentano un esempio per tutti noi. Grande manager e professionista, con le sue capacità e il suo stile è stato determinante per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio e un grande protagonista nell’ambito istituzionale e industriale".



"Grazie alla sua visione innovativa e internazionale, Rimini è diventata un punto di riferimento nel sistema fieristico e congressuale. Le sue idee hanno permesso lo sviluppo della destagionalizzazione del sistema turistico. Nel tempo ha continuato a tracciare le linee guida per il sistema con proposte diversificate. Ci uniamo al dolore della famiglia nel ricordo del suo grande lavoro e della sua passione, che per noi rappresenteranno sempre una guida da seguire".