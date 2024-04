L’aeroporto di Kansai in Giappone, progettato da Renzo Piano, non ha mai perso un bagaglio in 30 anni

Un record decisamente invidiabile quello dello scalo di Kansai, vicino a Osaka, in Giappone. L’aerostazione, progettata da Renzo Piano, non ha mai perso un bagaglio in 30 anni di attività. Ed è necessario aggiungere che in tre decenni ha movimentato 55 milioni di valigie.

Come sottolinea corriere.it i disguidi non ci sono stati nemmeno nel turbolento periodo post Covid, quando gran parte degli aeroporti del mondo era alle prese con la mancanza di personale che moltiplicava i disagi. Il dato comunque tiene conto solo dei bagagli gestiti dallo scalo e non di quelli eventualmente mai arrivati a Kansai a causa di un problema alla partenza.

Da sottolineare anche che lo scalo ha un legame strettissimo con l’Italia, dal momento che è stato progettato da Renzo Piano.