Travel Expert e Frigerio Viaggi, tutti i numeri della convention primaverile ‘TEXtraordinary 24’

Ha riunito 80 agenti di viaggi la convention primaverile ‘TEXtraordinary 24’, la convention primaverile di Travel Expert. Nella giornata di formazione che, presso l’NH President di Milano, ha coinvolto 70 Personal Travel Expert e 10 Travel Planner Frigerio Viaggi – che dopo l’accordo siglato lo scorso anno sono sotto la guida di un’unica struttura centralizzata coordinata da Travel Expert – sono stati snocciolati anche i dati del primo trimestre, che vedono le vendite a +60% rispetto allo stesso periodo del 2023.

A contribuire alla crescita il potenziamento del prodotto costruito in house, l’implementazione della piattaforma Faitex (nuovo sistema di prenotazione multiprodotto riservato ai consulenti) e il riscontro positivo di Stoviaggio, il market place specializzato in viaggi di gruppo. Ma incisivo è stato anche il contributo della divisione Mice, comparto direttamente legato alla partnership con il Gruppo Frigerio. “La decisione di aprire il nostro capitale sociale al Gruppo Frigerio - spiega Luigi Porro, fondatore e ceo di Travel Expert - nasceva dall’obiettivo di beneficiare della loro notevole esperienza nel segmento Corporate: un’opportunità che non potevamo lasciarci sfuggire. I nostri Personal Travel Expert ora hanno anche la possibilità di conquistare una fetta di mercato di grande interesse”.

“Grazie a questa collaborazione - continua -, oggi riusciamo ad offrire ai Personal Travel Expert un sostegno completo in tutte le fasi: dalla promozione e commercializzazione dei servizi all’organizzazione dei viaggi incentive, fino all’ideazione del progetto e alla gestione integrata degli eventi, che comprende anche la realizzazione di siti internet e le attività di comunicazione attraverso web e social. Ogni Personal sa di poter contare su un Gruppo strutturato, in grado di affiancare le imprese anche nella realizzazione di team building e di fornire tutte le prestazioni di un incentive completo e in linea con le esigenze di mercato attuali”.