TTG Report 2023: i temi chiave della tre giorni di Rimini sul magazine di lunedì 23 ottobre

Tre giorni intensi, durante i quali i rappresentanti del comparto turistico si sono confrontati, hanno presentato progetti e messo a punto strategie per affrontare i prossimi mesi: TTG Travel Experience e InOut archiviano un’edizione record.

Su TTG Report del 23 ottobre, online sulla digital edition, un concentrato dei temi salienti emersi durante la fiera di Rimini, con il racconto dei protagonisti e gli approfondimenti sulle tematiche chiave che condizioneranno il futuro.



In primo piano un’intervista a Danilo Curzi, ceo di Idee per Viaggiare, che ha vinto l’edizione 2023 di TTG Star. Spazio anche ai contenuti emersi nel panel aviation moderato dal direttore di TTG, Remo Vangelista, e ai progetti del nuovo associate vice president Sud Europa di Costa Crociere, Luigi Stefanelli.



Focus anche sul primo Luxury Event by TTG tenutosi al teatro Galli di Rimini.



Tutto questo e molto altro su TTG Report del 23 ottobre, online sulla digital edition.