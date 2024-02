07:10

Il gran giorno è arrivato e il mondo di TTG Travel Experience e InOut The Contract Community si dà appuntamento oggi a Milano per assistere alla prima edizione del TTG Day. L’evento, che porta la firma di IEG - Italian Exhibition Group - è dedicato ai ‘Nuovi Equilibri’ e rappresenta una grande novità nel mondo del turismo. TTG Day si pone come momento innovativo, futuristico, moderno, in grado di tracciare la rotta che i manager dovranno intraprendere per ridisegnare equilibri che consentano di aderire alle esigenze del mercato e rimodellare la propria attività.

Articoli di approfondimento Attualità 07:10 Il programma della giornata Pubblicità

“Oltre che due manifestazioni fieristiche - commenta il presidente di IEG, Maurizio Ermeti - ogni anno, con TTG e InOut, mandiamo in scena a Rimini due straordinari laboratori di idee e produttori di contenuti, fondamentali per intercettare tendenze e innovazioni, trarre ispirazioni, creare format turistici, disegnare gli equilibri futuri della domanda e dell’offerta. E tema portante del TTG Day saranno proprio I Nuovi Equilibri da costruire per affrontare le complesse sfide del mercato. Il nostro obiettivo è come sempre porci quali partner per le aziende”.



Idealmente collocato a metà tra l’appuntamento fieristico di Rimini del 2023 e l’edizione 2024 programmata dal 9 all’11 ottobre prossimi, il TTG Day si rivolge ai professionisti di turismo e ospitalità, aggiungendo un importante momento di approfondimento e networking all’agenda degli incontri organizzati dalla Divisione Turismo e Ospitalità di IEG.



“È l’evento che mancava - aggiunge Gloria Armiri, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG -. TTG Day fa parte integrante dell’ecosistema TTG che spazia dai notissimi appuntamenti riminesi, le manifestazioni e l’evento per buyer e seller del lusso, fino alla piattaforma editoriale, sempre più nuova e ricca. Tutto con un solo obiettivo: fare rete tra le imprese delle nostre industry”.



La giornata si divide oggi in due momenti, con una prima parte più ‘ispirazionale’ e una seconda fase più ‘tecnica’.

A partire dalle 10,30 è possibile seguire la diretta su questa agenzia di stampa, con gli interventi dei relatori che si succederanno sul palco dell’Auditorium San Fedele.