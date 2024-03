08:37

Il turismo è tornato in salute e la crisi connessa alla pandemia sembra ormai definitivamente dimenticata.

I dati di Banca d’Italia sul turismo internazionale radiografano una crescita delle spese dei visitatori stranieri in Italia che nel 2023 si è attestata sul 17% (da 44,254 a 51,591 miliardi). Crescono anche le uscite turistiche: +21%.

E il saldo fra le due voci, come riporta Il Sole 24Ore, fa registrare un avanzo di 20,2 miliardi, dato migliore del 2022 (+1,97 miliardi) e del 2019.

Fine d'anno col botto

In particolare, si è avuta un’accelerazione nella parte finale del 2023: in dicembre la bilancia dei pagamenti ha segnato +700 milioni (era in pareggio nello stesso mese del 2022) grazie alla crescita della spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (+40%su base annua) e le entrate sono state migliori delle uscite anche nel quarto trimestre.



I viaggiatori stranieri sono aumentati del 14,6% rispetto all’anno precedente, a fronte di pernottamenti aumentati del 7,5%. Malgrado entrambe le voci restino ancora inferiori ai livelli del 2019, la spesa media dei viaggiatori internazionali continua a crescere, e ha superato quota 600 euro (era 460 euro nel 2019).



Tedeschi al top

Guardando ai flussi in entrata, i tedeschi si confermano i più affezionati all’Italia: la Germania resta prima per numero di pernottamenti (64,5 milioni) e per spesa sostenuta (8,01 miliardi), staccando la Francia e gli Stati Uniti. I viaggiatori dagli Usa fanno registrare una crescita notevole per arrivi (sono passati da 2,9 milioni a 4 milioni in un solo anno) trainando la spesa: 6,4 miliardi nel 2023, secondo miglior valore dopo quello della Germania.



Il traino dall'extra Ue

In generale, la componente extra Ue ha trainato sia la spesa in Italia degli stranieri (+34%) sia quella degli italiani all’estero (+32%). Per i loro viaggi gli italiani prediligono la Spagna, prima per pernottamenti (quasi 40 milioni) con una spesa di 3,95 miliardi di euro. Seguono la Francia (spesa di 2,568 miliardi) e gli Stati Uniti, anche se è in leggero calo il numero di italiani che scelgono gli Usa come meta del loro viaggio (la spesa si mantiene comunque sopra quota 3 miliardi).