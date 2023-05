Eran trecento

09:49

Trecento. Un tempo avrebbe rappresentato una compagnia aerea di media grandezza, oggi sono il ricambio di Ryanair.

Più che ricambio sembrano un rinforzo per conquistare ancora nuovi mercati.



L’ordine a Boeing della linea aerea irlandese per 300 jet B737 (commessa del valore di 40 miliardi di dollari) è passato quasi sottotraccia sui giornali, ma è un chiaro segnale lanciato dalle previsioni di crescita del traffico passeggeri.



O’Leary non scherza su queste cose e se ha siglato una commessa di questo tipo vuol dire che ci saranno presto nuovi aeroporti e nuove rotte.



Oppure basterà fare come negli ultimi anni, quando il load factor scende si chiude la base per trasferirla in fretta altrove. Perché il tasso di occupazione guida il business.



Ma 300 aerei (150 ordini e 150 opzioni) restano tanti e chi vuole fermare la prepotenza commerciale di Ryanair ora ha un altro pensiero per la testa.



Tranquilli però, visto che di di macchine per i voli a lungo raggio non se ne parla nella nota di Dublino. Forse quella è un’altra partita, dove per ora è meglio restare fuori dal campo.