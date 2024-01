Il lusso, il Pd e la presidente Colaiacovo

15:24

Senza volerlo Maria Carmela Colaiacovo è diventata, per un paio di giorni, un personaggio da copertina. I quotidiani nazionali si sono infatti precipitati nella sua hall del Park Hotel ai Cappuccini per carpire news e indiscrezioni dal conclave del Partito Democratico radunatosi a Gubbio “per fare squadra”.

Colaiacovo (presidente anche di Confindustria Alberghi) ha dovuto rispondere alle mille domande della stampa e rintuzzare (chissà se è riuscita sino in fondo) alcune serpentine e affondi delle Iene. Rispondendo al giornalista de Il Foglio la presidente ha spiegato che la definizione di struttura extra lusso può solo fare bene al Park Hotel.



A chi gli chiedeva a quali trattamenti si erano sottoposti i parlamentari del Pd ha risposto con una punta di dispiacere: “Hanno avuto un’agenda fitta di lavori. È stato impossibile per loro usufruire della spa, ma per noi è stato un successo”.