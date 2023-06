Tutto il mondo in dieci tappe

15:33

Cresce l'appeal di una tipologia di vacanza che coniuga un modo di viaggiare più lento all'attenzione per l'ecosostenibilità

Il viaggio in treno rappresenta un modo alternativo per scoprire il mondo, con tempi più lunghi per osservare il paesaggio che si trasforma e per scoprire piccole località altrimenti difficilmente raggiungibili.

Una selezione dei viaggi-scoperta più belli non può che partire dall’Orient Express, lo storico treno che alla fine del 1800 collegava Parigi a Istanbul passando da città come Strasburgo, Monaco, Vienna, Budapest e Bucarest.

Nonostante l’avanzare degli anni e la sospensione di alcuni servizi, oggi è ancora possibile prenotare un viaggio a bordo del treno Venice Simplon - Orient Express e seguire l’itinerario che unisce Londra e Venezia.



Nella classifica stilata da Civitatis c’è spazio anche per il Messico, con il treno passeggeri Chepe. Si tratta di una linea ferroviaria che in nove ore collega Chihuahua e Los Mochis, attraverso i panorami della Sierra Tarahumara.

Tutt’altro paesaggio in Norvegia, andando alla scoperta dei fiordi. Il treno Flåm parte dalla stazione di montagna di Myrdal e termina a Flåm dopo un breve viaggio di 20 chilometri che offre una corsa vertiginosa lungo il Sognefjorden, il fiordo più lungo e più alto d’Europa.

L’Indian Pacific collega il Pacifico all’Oceano Indiano con una tratta che attraversa l’Australia da Est a Ovest, viaggiando tra le città di Sydney e Perth in soli tre giorni. A bordo di un treno di lusso si scopriranno le città fantasma del centro del Paese, il passato minerario della regione, la capitale dell’oro dell’Australia e le imponenti Blue Mountains.

Nella top ten degli itinerari non poteva mancare in Alaska il Denali Star, che collega Anchorage e Fairbanks in 12 ore. La peculiarità del viaggio consiste nel poter osservare dai tettucci di vetro delle carrozze un panorama unico.

In Sudamerica è segnalato il treno per Machu Picchu, che attraversa la Valle Sacra degli Inca dalla stazione di Ollantaytambo fino ad Aguas Calientes, la località che dà accesso a una delle Sette Meraviglie del mondo moderno. Fra le opzioni, quella del Treno Expedition e del Treno 360º, dotati di enormi finestrini.

L’itinerario lungo la Via del Tè, tra Ella e Kandy, consente di ammirare le piantagioni di tè dello Sri Lanka. Si viaggia sui treni utilizzati nel Paese all’epoca in cui era una colonia britannica, costruiti per facilitare il trasporto del tè.

Si parte invece dalla Turchia per scoprire l’Europa Centrale a bordo dell’espresso del Danubio. Seguendo la linea del Bosforo si arriva alla frontiera con la Bulgaria, proseguendo attraverso Romania, Ungheria, Austria, Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca.

A chiudere la rassegna la Transcantabrica, che porta alla scoperta della Spagna settentrionale da San Sebastian a Santiago di Compostela a bordo di un treno di lusso e il Bernina Express, sulla tratta patrimonio mondiale dell’Unesco che va da Tirano a Saint Moritz.