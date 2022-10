Mice, il business che rinasce a sorpresa

08:00

I pronostici del dopo pandemia sembravano non dargli scampo: fior fiore di analisti dava per morto il segmento dei meeting e degli eventi, soppiantato dagli incontri da remoto, più semplici da organizzare e più economici di una trasferta. Ebbene, così non è stato perché gli incontri di persona sono ritornati prepotentemente alla ribalta. "Lo avevamo dato per finito troppo presto - conferma Boccato, HNH Hospitality -, ma in realtà ha ripreso vigore arrivando a consuntivare risultati persino superiori al 2019: le nostre strutture di Verona, Bologna e Milano stanno andando sorprendentemente bene e sono prenotate per tutto ottobre, ma abbiamo già chiuso prenotazioni anche per il 2023".



"Il Mice - aggiunge Miraglia, CDSHotels - è esploso, tanto che chiuderemo l'anno con il 63 per cento in più di fatturato legato al settore sul 2019... (continua a leggere sulla digital edition)