CDSHotels: verso il 'tutto esaurito' al Relais Masseria Le Cesine

Il Relais Masseria Le Cesine di CDSHotels sta per raggiungere il tutto esaurito, ripartendo con il turismo di prossimità. E dopo lo stop dello scorso anno, quest’anno torneranno anche gli stranieri soprattutto dai Paesi Bassi e dalla Germania.

“Siamo molto soddisfatti - dice il direttore Pasquale Intrieri -. Abbiamo riacceso i motori pieni di ottimismo. Sono tornati i nostri ospiti pugliesi che amano tanto il Relais Masseria Le Cesine. Poi avremo ancora tante famiglie che hanno confermato la loro vacanza e che arriveranno portando con sé nuove famiglie amiche. E, a differenza dello scorso anno, ritorneranno gli stranieri, che amano tanto il life style italiano”.



L’alto indice di gradimento che esprimono i viaggiatori ha posizionato il Relais Masseria Le Cesine nella classifica The Best of the Best stilata dai viaggiatori di Trip Advisor. Il villaggio risulta secondo in Italia e tra i primi 25 in Europa per la categoria all inclusive per famiglie.