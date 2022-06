Radisson continua la sua marcia: new entry a Istanbul e 50 hotel come obiettivo

14:45

Radisson Hotel Group non rallenta la sua marcia e annuncia un’altra new entry: il Radisson Hotel Istanbul, Harbiye, nel cuore della città più famosa della Turchia, vicino alla vivace Piazza Taksim, il centro culturale e dell’intrattenimento di Istanbul.

Vista sul Bosforo

L’hotel, in una posizione ideale per visitare le meraviglie di Istanbul e a poca distanda dal PalazzoTopkapi, da Santa Sofia e dal Grand Bazar, dispone di 90 camere e suite e la maggior parte delle sistemazioni superior e premium offre balconi con un’indimenticabile vista sul Bosforo. Tra i plus delle camere wi-fi gratuito, postazioni di lavoro e climatizzazione individuale.



Il futuro del gruppo

“L’obiettivo - spiega Yilmaz Yildirimlar, Area Senior Vice President, Central & Eastern Europe, Russia e Turchia di Radisson Hotel Group - è quello di consolidare la nostra posizione di leader a Istanbul con strutture ideali sia per il segmento leisure, sia per quello business. L’intento è di oltrepassare la soglia dei 50 hotel operativi e in fase di sviluppo entro il 2023 e, per raggiungerlo, stiamo accelerando la nostra crescita''.



Vefa Çelik, direttore generale del Radisson Hotel Istanbul, Harbiye, sottolinea come la collaborazione con Radisson abbia lo scopo di contribuire al recupero dell’inbound turco: “La Turchia - sottolinea - punta ad arrivare a ospitare 42 milioni di visitatori e a incassare 35 miliardi di dollari di entrate turistiche per il 2022”.