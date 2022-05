Radisson Hotel Group porta il brand Blu a Barcellona

17:29

Radisson Hotel Group continua il suo sviluppo in Spagna aprendo il Radisson Blu 1882 Hotel, Barcelona Sagrada Familia, il primo con questo brand nel Paese. A soli 450 metri dalla Sagrada Familia, il monumento più visitato della Spagna, l’albergo è stato interamente ristrutturato e dispone di 182 camere di diversa tipologia, dalle standard alle superior, dalle premium a quelle deluxe e familiari. Il tetto, con la sua terrazza e la piscina, offre una spettacolare vista sullo skyline della città.

I servizi

Quattro i ristoranti a disposizione della clientela leisure e business. Quest’ultima potrà contare anche su spazi per riunioni ed eventi aziendali con sale fino a 120 persone, oltre a 64 posti auto sotterranei per gli ospiti. Il nuovo Radisson Blu ha anche ottenuto la certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) come Gold Green Building. Ospita più di 4.000 piante, tra cui un ecosistema verticale di 80 mq di oltre 3.000 piante nel Bar El Bosc Terrace, in grado di filtrare 10 kg di polveri all'anno e generare ossigeno per 80 persone.



Una struttura di design, “con un’atmosfera accogliente e cosmopolita e una posizione incredibile, che lo rende un hotel unico in cui soggiornare” commenta Tom Flanagan Karttunen, Area Senior Vice President Northern & Western Europe, Radisson Hotel Group.