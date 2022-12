Sandals: aperte le prenotazioni per le due strutture ampliate in Giamaica e Saint Lucia

08:49

Sono già aperte le prenotazioni per le nuove unità che andranno ad ampliare l’offerta di due strutture del portfolio di Sandals Resorts International, il Sandals Halcyon Beach Resort a Castries, St. Lucia, e il resort per famiglie Beaches Negril in Giamaica. I soggiorni sono previsti a partire dal prossimo 6 aprile.

“L’esperienza per i nostri ospiti è alla base di tutto ciò che facciamo e queste nuove suite sono il simbolo pratico e tangibile degli investimenti inarrestabili che facciamo sui nostri brand, nella costante ricerca di reinventare ogni aspetto del business – conferma Adam Stewart (nella foto), executive chairman di Sandals Resorts International –. Volevamo andare oltre il lusso tradizionale e queste nuove suite sono, in questo, sbalorditive: si tratta di design e servizi che rendono il soggiorno più confortevole e appagante”.



In Giamaica, il Beaches Negril si espande con 12 nuove suite con maggiordomo contando così un totale di 197 alloggi di lusso. Si tratta, nello specifico, di sei Firesky Reserve Villas pensate per famiglie e gruppi con una capienza fino a 10 ospiti, e di altre sei suite che possono accogliere fino a 18 persone.



Il Sandals Halcyon Beach di Saint Lucia, invece, cresce con una combinazione di venti Joli Beachfront Suites sull'oceano che includono l'ingresso diretto in spiaggia e piscine private.