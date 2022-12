Grandi eventi in Lombardia: nuovi progetti per potenziare l'offerta alberghiera

13:31

Via libera al nuovo Piano triennale per il Turismo in Lombardia, che guarda in particolare ai grandi eventi e che ha, come obiettivi il miglioramento dell’offerta ricettiva, la digitalizzazione, la sostenibilità e l’alta formazione professionale. Varato dal Consiglio regionale, ha validità per il triennio 2023-2025.

Infondere un cambio di passo all’offerta turistica lombarda per i prossimi anni: è in quest’ottica, si legge su Hotelmag, che va vista la nuova misura da 30 milioni di euro, approvata dalla Giunta regionale a favore delle strutture ricettive lombarde. “Le risorse serviranno a sostenere progetti di realizzazione e riqualificazione di alberghi e strutture ricettive non alberghiere – ha affermato Lara Magoni, assessora regionale a Turismo, Marketing Territoriale e Moda -. Il nostro obiettivo è preparare la Lombardia ai grandi eventi internazionali, da ‘Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023’ sino alle Olimpiadi invernali 2026”.



Il piano è il risultato di un percorso partecipato con il coinvolgimento degli stakeholder e di una consultazione pubblica, oltre a una serie di riflessioni che hanno preso lo spunto da indirizzi normativi e indicazioni strategiche.



“La Lombardia – ha aggiunto Magoni – dovrà diventare una ‘smart destination’ capace di essere attrattiva, offrire servizi turistici ed esperienze attraverso l’utilizzo di soluzioni digitali innovative. Fondamentale, per orientare le scelte, sarà la gestione dei dati, che consentono di analizzare cosa vogliono i turisti, come si muovono e dove vanno, così da poter progettare esperienze personalizzate, percorsi mirati e servizi specifici”.