12:50

Sono già più di 100 i deal in varie fasi di sviluppo negli Stati Uniti per la new entry annunciata da Hilton, un marchio che opererà nel segmento premium economy: Spark by Hilton.

Il brand, che dovrebbe debuttare già quest’anno, sarà caratterizzato da quella che Hilton definisce “semplicità premurosa”, con un servizio di qualità ma camere dall’arredo essenziale, con frigoriferi e superfici di lavoro multiuso. Tra i plus il check-in digitale h24 e la chiave digitale Hilton, ma anche la colazione gratuita e un retail market aperto 24 ore su 24.



"Hilton è stato pioniere nel settore dell'ospitalità così come lo conosciamo oggi, e continuiamo ad ampliare il nostro portafoglio man mano che le esigenze dei nostri ospiti e proprietari si evolvono” dichiara il presidente e ceo Chris Nassetta (nella foto), come riportato da TravelPulse.



“A nostro avviso – spiega il chief brand officer di Hilton Matt Schuyler – il segmento economy è ancora poco presidiato, e soprattutto non in modo strutturato. Il nostro nuovo marchio premium economy ha in sé qualcosa di rivoluzionario perché combina gli elementi essenziali a un servizio cordiale e attento. Ogni hotel che intende entrare a far parte del brand e della famiglia Hilton dovrà completare una ristrutturazione totale delle aree per gli ospiti".