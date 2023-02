08:03

La pandemia sembrava doverla mettere alle strette. Invece il sito di prenotazione che più di tutti ha cambiato il volto del turismo, ovvero Airbnb, ha risollevato la testa dopo gli anni difficili del Covid e ha anche chiuso il suo primo anno completamente in utile, registrando anche il suo quarto trimestre record di sempre.

Come riporta skift.com l'azienda ha dichiarato di aver archiviato gli ultimi tre mesi dell'anno con 319 milioni dollari, che ha portato a un net income di 1,9 miliardi nell'anno, contro il negativo di 352 milioni per il 2021.



Le previsioni per il 2023

Per quanto riguarda l'anno appena iniziato, Airbnb stima per il primo trimestre tariffe medie giornaliere leggermente inferiori rispetto a quelle dello stesso periodo del 2022.



Gli host dovranno poi fare i conti con le nuove modalità di visualizzazione dei prezzi, comprensivi delle tasse; ma l'impatto, secondo il ceo Brian Chesky, sarà limitato.



In relazione alle inserzioni, il numero continua a crescere e arriva a 6,6 milioni, con un aumento di 900mila unità a livello globale.