Federalberghi annuncia il Forum su ‘Forum Risorse umane e competenze nel turismo’

Fare il punto e affrontare una criticità che sta fortemente preoccupando il settore. È l’obiettivo del ‘Forum Risorse umane e competenze nel turismo’, che Federalberghi organizzerà a Stresa il prossimo 20 aprile, come riporta Hotelmag.

Il disallineamento tra profili e competenze professionali richiesti dalle imprese e offerta di lavoro, quale difficile problema che il settore turismo sta affrontando nel percorso di rilancio. È in questo contesto che la Federazione degli albergatori, per offrire alle imprese strumenti utili a gestire questi aspetti, affianca, all’usuale impegno nel dialogo sociale con le organizzazioni sindacali e nella partecipazione alla bilateralità contrattuale, alcune importanti iniziative.



Federalberghi ha, infatti, stipulato protocolli d’intesa con il ministero dell’Istruzione, con la Rete nazionale degli istituti alberghieri (Re.Na.I.A.) e con la Rete degli istituti tecnologici superiori turismo (Its), ha sottoscritto intese per l’apprendistato di primo livello e per quello in istruzione tecnologica superiore per rafforzare la fase di transizione tra sistema dell’istruzione e mondo delle imprese. Recentemente ha siglato, con Unioncamere, un protocollo d’intesa finalizzato alla collaborazione nel campo della ricerca e dell’analisi dei fabbisogni professionali e supporto ad azioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, formazione, orientamento, comunicazione e promozione di best practice, oltre alla definizione di un modello di certificazione delle competenze acquisite.



Il quadro d’insieme dei fabbisogni, delle politiche, degli strumenti e delle iniziative pianificate e progettate costituirà l’oggetto dell’evento in programma il 20 aprile 2023, con la partecipazione, tra gli altri, di rappresentanti del ministero dell’Istruzione, dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, delle reti degli istituti alberghieri e tecnologici superiori e di Unioncamere.