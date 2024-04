SAS si prepara ad entrare in SkyTeam

È stato firmato oggi l’accordo di adesione all’alleanza SkyTeam da parte di SAS. La compagnia scandinava entrerà ufficialmente nell’alleanza il 1 settembre 2024, con un collaborazione che offrirà alla rete SkyTeam nuove destinazioni, connettività migliorata e un accesso preferenziale agli hub scandinavi.

Con l’ingresso in SkyTeam, i membri del programma di fidelizzazione di SAS EuroBonus potranno godere dei vantaggi della reciprocità dei frequent flyer con la maggior parte delle compagnie aeree SkyTeam. I soci EuroBonus Silver saranno riconosciuti come livello SkyTeam Elite, mentre i soci Gold e Diamond saranno riconosciuti come Elite Plus. Ciò offrirà loro l’accesso a una rete di oltre 750 lounge aeroportuali e servizi SkyPriority in otto punti di contatto aeroportuali, tra cui check-in prioritario, imbarco e gestione dei bagagli.

“SAS condivide la visione di SkyTeam di un’esperienza di viaggio più integrata e responsabile – dice Andrés Conesa, presidente dell’alleanza -. Insieme ai nostri membri, continuiamo a lavorare dietro le quinte per garantire una transizione graduale per i clienti dal momento in cui SAS si unirà alla nostra alleanza”.

“I clienti SAS trarranno vantaggio dalla forte presenza globale di SkyTeam in molti dei principali hub del mondo e dalla sua attenzione alle partnership strategiche e alle iniziative innovative di sostenibilità” dice il presidente e ceo di SAS Anko van der Werff.