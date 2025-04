Aefi, una campagna sociale per la Giornata Nazionale del Made in Italy

Aefi aderisce alla Giornata Nazionale del Made in Italy. L’associazione esposizioni e fiere itlaiane celebra la seconda edizione dell’iniziativa promossa da Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in programma il 15 aprile, con una campagna social. Due video evidenzieranno il legame tra il Made in Italy e il sistema fieristico della Penisola.

Il primo debutterà il 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, e si intitolerà ‘Made in Italy, Made in fiera. Filmato di due minuti, rimarcherà il ruolo imprescindibile delle fiere italiane nella promozione e nell’internazionalizzazione delle eccellenze italiane nel mondo. Il video sarà diffuso in rete e sui canali social dell’associazione e dei player di settore.

A seguire, nell’ultima settimana di aprile, Aefi lancerà un secondo video dedicato al ‘Contributo delle fiere italiane nella promozione dei settori strategici del nostro Paese’. Il filmato, oggetto anch’esso di una campagna social, farà anche da prologo alla mostra di Aefi ‘Esporre innovazione: le fiere hub del Made in Italy’, che sarà inaugurata il 4 giugno a Roma a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, in occasione del Global exhibition day 2025 (Ged).