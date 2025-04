Reisenplatz: “Cresce la domanda sul lungo raggio”

Cresce la domanda per il lungo raggio su Reisenplatz. Analizzando la domanda dei primi tre mesi del 2025, la piattaforma che da due anni fa capo a Volonline Group, oltre a rilevare una tendenza verso l’advance booking, ha registrato “buoni risultati sul lungo raggio, con Cina, Corea del Sud, Sud Africa, Giappone, India, Argentina e Messico (e Dubai, nel medio raggio) tutte al di sopra del 300%”, spiega Norman Tassin, chief commercial officer di Reisenplatz, sottolineando come si tratti di “indici sicuramente anomali in un contesto di crescita globale di Reisenplatz che si attesta intorno al +40%, ma che confermano una crescente disintermediazione su queste destinazioni che, evidentemente, sono percepite dal mercato come sicure e con un buon rapporto qualità/prezzo”.

Parallelamente, “si nota un calo di prenotazioni di mete da sempre super gettonate in questo periodo, come Italia, Canada e Stati Uniti a fronte di un aumento esponenziale di Egitto, Romania e Albania. Una tendenza da ricondurre sicuramente a un fattore di pricing”. Più rassicuranti i dati delle classiche destinazioni top sellers come Grecia (+90%) Portogallo (+112%) e Spagna (+38%), che saranno anche nel 2025 le mete dell’estate.

Quanto ai target, secondo il Business Analysis Lab di Reisenplatz, si sta verificando un progressivo innalzamento del target alto spendente: “Lo vediamo dalle prenotazioni, in quanto il 55% riguarda hotel a 4 stelle e l’8% hotel a 5 stelle, a conferma di una clientela con capacità di spesa medio/alta”, precisa Tassin.