I nuovi trend in agenzia:una bussola per l’estate

Archiviata la stagione fredda, è arrivato il momento di pensare all’estate, il periodo che più di tutti determina il successo del turismo. Alle soglie dei mesi caldi, si delineano con chiarezza le tendenze dei consumatori in agenzia di viaggi. Non senza qualche sorpresa, come si legge nell’ampio servizio pubblicato su TTG Today, online da oggi con la digital edition.

E mentre vengono confermata la passione per le esperienze personalizzate, già affermata nelle scorse stagioni, si riscontra “un buon interesse per le capitali europee e le città d’arte, mentre in parallelo inizia a muoversi, fiacco, il Mare Italia” come spiega Angelo Trivellone di Kuyenda Viaggi, Montesilvano (Pescara).

Ma si assiste anche al ritorno di un grande classico: “In adv è nuovamente sbocciato l’amore per Sharm el Sheikh” dichiara Valentina Gancitano di I Viaggi di Valentina, Mazara del Vallo (Trapani). E Massimo Ferrara di Freelander Viaggi, Napoli, conferma: “Il Mar Rosso con Sharm el-Sheikh risulta sempre la meta più gradita, visto il notevole numero di voli che lo collegano all’Italia e l’offerta di tante strutture all inclusive”.

I trend insoliti

Ma, come viene evidenziato nel servizio, emergono anche tendenze più inaspettate: se da un lato si conferma la passione di alcune fasce per il fly and drive, dall’altro si sta assistendo a un ‘ritorno di fiamma’ per i viaggi accompagnati. Non solo: le nuove generazioni sembrano più propense all’acquisto in agenzia, probabilmente per evitare gli inconvenienti legati alle prenotazioni online.

Sul fronte delle destinazioni, in agenzia vince sicuramente l’outgoing. Con una destinazione che sta vincendo su tutti, come sottolinea Cinzia Tardioli di Dionisi Viaggi, Albano Laziale (Roma): “Le mete outgoing più richieste? Non c’è storia, il Giappone!”.

Il servizio completo è disponibile su TTG Today, sfogliabile anche online, a questo link.