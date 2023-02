15:36

Nuovo ingresso nella compagine azionaria di HNH Hospitality. Fondo Italiano d’Investimento SGR ed Eulero Capital hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’ingresso nel capitale del Gruppo, acquisendo una partecipazione dai fondi Siparex.

L’operazione segna il debutto di Fondo Italiano ed Eulero Capital nel turismo. “L’investimento in HNH – spiega in una nota Gianpaolo Di Dio, chief investment officer di Fondo Italiano d’Investimento – segna l’ingresso nel turismo, uno dei settori strategici prioritari identificati dal Piano Industriale 2022-2025, in cui l’Italia ha le potenzialità per esprimere una leadership di assoluta eccellenza. Siamo orgogliosi di affiancarci ad un imprenditore, Luca Boccato, che ha saputo orientarsi in maniera visionaria nel proprio business e di progredire, insieme, verso le nuove ambizioni di crescita di HNH”.



Per HNH, l’ingresso del fondo “ci consentirà di dare forte impulso al nostro ambizioso progetto di espansione - spiega Boccato -, permettendoci di continuare a sviluppare la nostra strategia di crescita volta a garantire una proposta sempre più completa e distintiva per i settori del turismo leisure, congressuale e del benessere”.