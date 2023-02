08:03

Fine della querelle tra la famiglia Cipriani e Belmond, che fa parte del colosso francese Lvmh? Le parti sembrerebbero avere trovato finalmente un’intesa sulla gestione del marchio Cipriani nel mondo con una sorta di spartizione che accontenterebbe entrambe le parti.

Secondo quanto riportato da Repubblica, l’accordo ruoterebbe intorno a un perno fondamentale: solo la struttura storica di Venezia continuerebbe a essere un hotel Cipriani mentre i ristorantti e i club che si trovano in ogni parte del mondo verrebbero equamente suddivisi.



In pratica il gruppo diventerebbe proprietario del marchio all’interno del territorio europeo mentre nel resto del mondo verrebbe concessa una licenza che consentirebbe di continuare a utilizzare lo storico brand alla famiglia Cipriani.



Insieme inoltre i due soggetti in causa studierebbero una pianificazione che consenta lo sviluppo futuro a livello internazionale.