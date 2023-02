‘Bergamo Brescia 2023’ sede della 73a Assemblea Federalberghi

13:32

È ancora una ‘Capitale italiana della Cultura’ a ospitare l’Assemblea nazionale della Federalberghi. Dopo Parma, nel 2022, quest’anno sarà, infatti, ‘Bergamo Brescia 2023’ la sede della la 73a Assemblea nazionale della Federazione degli albergatori italiani, che si svolgerà dal 12 al 14 maggio.

Pubblicità

Le “due città in una”, trasformate in un’unica ‘Capitale della Cultura’, saranno teatro dell’incontro più importante dell’anno nel mondo dell’hotellerie, come riporta Hotelmag. Un salotto a cielo aperto, illuminato da arte, cultura e bellezza, in cui si daranno appuntamento gli albergatori d’Italia guidati dal presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca.



Il programma dei lavori prevede, nella giornata di venerdì 12 maggio, al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, l’Assemblea di Federalberghi Terme e l’Assemblea di Federalberghi Extra alle ore 14, mentre, alle ore 15.30, si terrà l’Assemblea privata della Federalberghi nazionale.



Sabato 13 maggio, alle ore 10, sempre al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo, avrà luogo il Convegno pubblico, con una folta platea costituita da albergatori, personalità istituzionali, addetti ai lavori e giornalisti. Nel pomeriggio, sempre nella stessa sede, si svolgerà l’Assemblea nazionale dei Giovani Albergatori.



Ai delegati della 73a Assemblea nazionale Federalberghi verrà offerta l’opportunità di conoscere Brescia sia in occasione della cena di gala, sia per la visita del Museo Santa Giulia.