Red Sea Global lancia i brand per gli sport acquatici

di Gaia Guarino

21:00

Red Sea Global presenta i primi due brand di sport acquatici e immersioni pensati per gli ospiti che sceglieranno The Red Sea e Amaala. Si tratta di Wama e Galaxea, progettati con l'obiettivo di proporre una serie di attività per adulti e bambini, basate sulla conservazione degli habitat e destinate alla scoperta di una delle barriere coralline meno esplorate al mondo.

Da avventure in kayak o in barca a vela fino all'esplorazione dei fondali, tutte le esperienze saranno in linea con il Red Sea Adventure Program, un'iniziativa sviluppata per preservare luoghi di grande bellezza naturale nei territori di The Red Sea e ad Amaala.



"Questi brand sono stati disegnati ponendo la sostenibilità al centro del progetto - dichiara John Pagano, group ceo di Red Sea Global - e continueranno a basarsi sulla nostra ambizione di fornire un approccio rigenerativo allo sviluppo turistico".



I visitatori di quest'area dell'Arabia Saudita potranno vivere inoltre esperienze attraverso l'astrofotografia, le escursioni notturne con la luna piena, la semina delle mangrovie, l’osservazione degli uccelli e la nidificazione delle tartarughe.