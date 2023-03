Banyan Tree debutta in Spagna con una struttura ibrida a Benahavis

10:41

Banyan Tree debutterà in Spagna nel 2025. Il gruppo ha firmato un memorandum d’intesa con La Quinta Real Estate Group per aprire il resort a carattere ibrido Angsana Real de la Quinta Benahavis Marbella a Benahavis, in Andalusia.

Situata all’interno della comunità residenziale Real de La Quinta, la struttura includerà 90 tra camere e suite, tre aree per il pranzo, spazi meeting, un centro benessere, piscine e un anfiteatro. Il design dell’hotel, spiega TopHotelNews, è a cura dello studio Obmi, mentre gli interni saranno curati da Mkv Design e il landscaping da Rsr Studio.



Il complesso includerà anche residence d’alta gamma, dai 97 ai 151 mq con due o tre camere da letto. Comprenderanno un cortile privato, piscina, parcheggio e pulizia giornaliera.