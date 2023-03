Autentico Hotels, Cardone: “Con noi gli hotel singoli entrano in adv”

di Stefania Galvan

“Il mercato del lusso in Italia è sempre più competitivo. Basti pensare che, dalle 400 strutture cinque stelle lusso del 2013, si è passati alle 652 del 2022; un’offerta sempre più ampia e articolata, dunque, all’interno della quale la struttura indipendente fa fatica a promuoversi. E qui entriamo in gioco noi”.

Mario Cardone, ceo di Autentico Hotels (nella foto), rivendica il ruolo di un player il cui obiettivo è ben preciso: fungere da acceleratore di vendite proprio per le eccellenze dell’ospitalità italiana, supportandole nello sviluppo commerciale.



Un lavoro che ha nel trade il suo punto di riferimento. “Per capire la rilevanza del canale agenziale e dei t.o. per il segmento top dell'hospitality - spiega Cardone - basti sapere che un quarto del fatturato potenziale dell’alto di gamma è generato dalle agenzie di viaggi del lusso. La nostra mission è proprio quella di aiutare la singola struttura a capitalizzare sul 25 per cento del fatturato che altrimenti resterebbe scoperto”.



La potenza di fuoco

Autentico mette a disposizione degli hotel un database di 11mila player del lusso: “Visitiamo fisicamente oltre mille tra adv e t.o. in 25 Paesi per promuovere le strutture della nostra collezione: un lavoro che, ovviamente, il singolo hotel non potrebbe fare da solo”.



Un lavoro che sta dando i suoi frutti, come mostra l’accelerazione degli indicatori del 2022 che, sottolinea il manager, “è stato per noi da record, tanto da diventare il nuovo anno di riferimento grazie alla componente europea, risalita ai livelli del pre-Covid, e al grande ritorno degli americani. Anche le premesse del 2023 sono buone: per ora la velocità di prenotazione si mantiene in linea con lo scorso anno e ci fanno ben sperare il ridimensionamento del problema inflattivo e i segnali di apertura dei mercati asiatici”.



Clienti più esigenti

Certamente la pandemia ha lasciato come strascico una booking window più corta e una maggiore richiesta di qualità: “I clienti che scelgono l’upper level - spiega Cardone - sono diventati più esigenti: sono anche disposti ad accettare un pricing più alto, ma deve comunque essere giustificato da un servizio all’altezza”.



Le strutture di Autentico Hotels sono ora 16, con due new entry: lo storico Palazzo Ripetta di Roma, 78 camere e suite in un edificio del 1600 nel cuore della Capitale, e in Sardegna l’Hotel Le Dune sulla spiaggia di Piscinas, nella costa occidentale dell’isola. “Riaprirà ad aprile dopo una ristrutturazione completa che lo ha portato a diventare un cinque stelle - spiega Cardone - con 26 camere e suite, sala convegni e due ristoranti”. Tutta la struttura, nata dalla riconversione degli edifici originariamente utilizzati come depositi delle vecchie miniere di Ingurtosu, è stata dichiarata monumento nazionale.



Oltre agli Autentico Hotels fa parte del gruppo Autentico Hospitality anche Prestigio Collection che, raccoglie non solo cinque stelle, ma anche 4 stelle e strutture extralberghiere dalla vocazione sia leisure, sia Mice.