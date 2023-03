Bonus per le assunzioni: la Liguria stanzia 6 milioni di euro

13:24

La Giunta regionale della Liguria ha stanziato 6 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo per il ‘Patto per il lavoro nel turismo’, con l’obiettivo di far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro e, attraverso l’erogazione di bonus assunzionali, incentivare le aziende turistiche affinché garantiscano l’apertura dell’attività per periodi più lunghi, con un aumento sia in termini numerici, sia della durata dell’occupazione degli addetti.

Le imprese beneficiarie, si legge su Hotelmag, saranno quelle operanti nel settore dell’accoglienza e dell’ospitalità, gli stabilimenti balneari e il settore della ristorazione, con bonus di 6mila euro per ogni assunzione a tempo indeterminato, da 1500 a 4mila euro per quelle a tempo determinato di durata pari o superiore a 7 mesi.



L’apertura dello sportello per la richiesta dell’incentivo è prevista il prossimo 28 giugno con chiusura al 31 dicembre.



“Un’ulteriore azione intrapresa grazie al Fondo Sociale Europeo per far incontrare la domanda e l’offerta di lavoro in un settore strategico per la Liguria – ha affermato l’assessore regionale alla Formazione, Marco Scajola -. I bonus assunzionali consentiranno di aumentare il numero di addetti, ma anche di allungare i contratti, in un’ottica di destagionalizzazione turistica. Stiamo mettendo in atto azioni nell’ambito della formazione per far sì che le aziende che hanno posizioni lavorative aperte possano aderire ai bandi attivi, indicando le figure richieste, e possano trovare personale qualificato da inserire in organico”.



Nel 2022 sono state 953 le domande presentate dalle imprese, che hanno portato alla sottoscrizione di 3.605 contratti di assunzione, di cui 304 a tempo indeterminato. Quest’anno l’erogazione dei bonus parte dai contratti di minimo 7 mesi, nel 2024 dovranno essere di 8, perché riteniamo che la qualità dei servizi turistici offerti passi anche dalla stabilità di chi lavora nel settore”.