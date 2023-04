Digiesi, BWH Italia: “Così ripensiamo gli hotel per le nuove generazioni”

di Alessia Noto

Connessi, avvezzi al lavoro da remoto e alla workation, senza però rinunciare al comfort e al valore dell’esperienza. Le nuove generazioni stanno chiamando le strutture ricettive a ridefinire i canoni dell’ospitalità: a partire dagli spazi, che si fanno via via più ‘ibridi’, per arrivare ai servizi, sempre più ‘smart’ e personalizzati, capaci di garantire un soggiorno memorabile e di qualità, nonché, al contempo, sostenibile.

Una sfida al cambiamento che, su tutti, BWH Hotel Group Italia ha abbracciato con convinzione avviando un percorso che sta rivoluzionando l’immagine e la configurazione degli indirizzi in portfolio, come racconta a TTG Italia la ceo Sara Digiesi (nella foto): “Le strutture alberghiere guardano da tempo alle nuove generazioni di viaggiatori - sottolinea -. Gli hotel del nostro gruppo hanno già affrontato una profonda trasformazione principalmente in due direzioni: il design, con la riprogettazione degli spazi, e la tecnologia”.



Design

Sul fronte del design, si studiano nuove soluzioni che possano combinare in un unico ambiente spazi dedicati allo svago e al business. “I restyling attuati prevedono camere accoglienti anche per studiare e lavorare - racconta Digiesi -, spazi comuni ampi e confortevoli con connessioni wifi open e all day dining oppure corner con caffè e snack”.



Tecnologia

Per quanto riguarda l'aspetto tecnologico, si lavora sia sul fronte della digitalizzazione dei processi di prenotazione che sulla ricerca di partner in grado di garantire ai giovani clienti soluzioni di pagamento più flessibili, rispetto al passato. Gli alberghi del Gruppo “si sono dotati di una efficiente customer journey digitale, dalla fase di prenotazione, al soggiorno, sino al post stay. Insieme abbiamo implementato costanti sviluppi al customer journey, alla piattaforma di pagamenti digitali con la possibilità di rateizzazione garantita da Scalapay”. In quest’ottica, continua la manager, “nell’ambito delle partnership, abbiamo siglato accordi con aziende rilevanti per questa audience. Per fare solo due esempi, con Freeda e Too Good to Go”.



L’offerta si fa così più aderente alle esigenze dei nuovi traveller e nascono linee di prodotto ad hoc. “Tra i nostri brand, Aiden by BW rappresenta una soluzione concreta per questa tipologia di clientela, che già sceglie le nostre strutture”.