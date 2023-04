Usa, multa da 225mila dollari a Marriott per le extra fee

14:13

Si fa più serrata negli Usa la lotta contro le cosiddette 'hidden fee'. Mentre è in dirittura di arrivo il provvedimento della Casa Bianca per scoraggiare le strutture ricettive ad applicare tariffe extra durante i soggiorni, lo Stato della Pennsylvania ha sanzionato Marriott International.

Secondo quanto riporta travelpulse.com, il colosso alberghiero dovrà pagare una multa di 225mila dollari per aver effettuato 'drip princing', ovvero aver aggiunto fee alle prenotazioni, senza aver adeguatamente informato i clienti.



Il Gruppo avrebbe perciò pubblicato annunci ingannevoli, mostrando tariffe inferiori rispetto a quelle pagate dai consumatori al termine dei soggiorni.



La sanzione è stata pattuita con il procuratore generale dello Stato della Pennsylvania, Michelle Henry, e arriva dopo il mancato rispetto da parte di Marriott di un accordo di trasparenza siglato nel 2021, e più volte prorogato, con lo Stato.



"Quello che abbiamo chiesto a Marriott, e ciò che richiede l'accordo, è semplice: essere sinceri con i consumatori e non nascondere le tariffe per i soggiorni in hotel", ha spiegato il procuratore in una nota.