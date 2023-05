Radisson Individuals debutta in Normandia con un boutique hotel

14:24

Radisson Hotel Group fa debuttare in Normandia il suo brand Radisson Individuals inaugurando Les Maisons de Léa, una struttura molto legata alla storia del territorio, all’interno di un ex magazzino del sale del XVI secolo, cui si aggiungono cinque dimore adiacenti, nel cuore di Honfleur.

“Un boutique hotel all’interno di una zona molto interessante per storia e cultura - commenta a TopHotelNews Tom Flanagan Karttunen, area senior vice president per Radisson Hotel Group per Il Nord Europa e l’Europa occidentale -. Ora in Francia offriamo quattro brand Radisson Hotel Group in 18 strutture, con una gamma di opzioni per ogni tipo di viaggio”.



Un territorio ricco di storia

Il nuovo Radisson Individuals si trova a soli 150 metri dal vecchio porto, immortalato da Claude Monet nelle sue opere, di fronte alla storica chiesa di Sainte Catherine con ristoranti, musei e gallerie d’arte tutti facilmente raggiungibili. “Aderendo al brand – sottolinea Emmanuel Borla, general manager di Les Maisons de Léa – possiamo mantenere la nostra identità unica e lo stile inconfondibile che ci contraddistingue offrendo ai nostri ospiti la filosofia di servizio di Radisson, racchiusa nello slogan ‘Yes!I Can’”.



Camere e servizi

L’hotel ospita 43 camere e suite con dettagli di design come le piastrelle marocchine e gli elementi di bronzo e ottone. Le case aggiuntive includono la Petit Maison del XV secolo e la Maison du Jardin del XIX-XX secolo, un tempo scuola materna e ora spazio adatto agli eventi.



Gli ospiti possono riunirsi nel bistrot dell'hotel, Tourbillon, per piatti raffinati a base di prodotti locali come le uova del Pays de Caux e le ostriche di Blainville-sur-Mer in uno spazio con camino e terrazza. A disposizione dei clienti anche un hammam, un'area relax e l'Univers Spa by Thalgo.