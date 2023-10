Agicap lancia Spend Management, il servizio per la gestione dei flussi di cassa

16:32

Un servizio studiato apposta per semplificare il monitoraggio dell spese d’agenzia o d’impresa. Agicap, società specializzata nello sviluppo di software per la gestione dei flussi di cassa, ha lanciato una nuova funzionalità pensata per agevolare le notifiche e tagliare i tempi di rendicontazione: Spend Management.

Dall’emissione di carte di debito alla lista degli esborsi sostenuti in trasferta, inclusa l’aggregazione dati e il loro download unificato, tutte le operazioni possono essere ora centralizzate e automatizzate. “Spend Management viene fornito gratuitamente ai nostri clienti - spiega Davide Pugliese, responsabile clienti di Agicap - ma è anche offerto in omaggio a chi acquista altri nostri software: il ritorno economico è garantito dalle commissioni sulle transazioni a carico degli esercenti convenzionati”. A. C.