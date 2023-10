Tax credit riqualificazione: pubblicato il nuovo elenco dei beneficiari

13:33

Il Ministero del Turismo ha pubblicato il decimo elenco di imprese autorizzate alla fruizione delle agevolazioni sotto forma di credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive e degli stabilimenti termali che hanno presentato istanza in riscontro all’Avviso pubblico del 10 giugno 2022. L’elenco è accessibile alla pagina ‘Atti di concessione’ sul sito del Mitur.

Pubblicità

Le imprese autorizzate sinora alla fruizione del credito d’imposta sono 1615, si legge su Hotelmag, per complessivi 129 milioni 375.216 euro, a fronte di 1697 istanze presentate, per complessivi euro 136 milioni 235.659 euro.



Ai fini della fruizione del credito – come puntualizza la comunicazione ministeriale – è istituito con Risoluzione n.70 del 23/11/2022 dell’Agenzia delle Entrate il codice tributo: 6991 “credito d’imposta a favore delle strutture ricettive turistico-alberghiere, agrituristiche, termali e all’aria aperta – art. 79 del decreto-legge 14 agosto 2022, n. 104”.