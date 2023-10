Decreto flussi e hotel: le istruzioni del Ministero dell’Interno per il lavoro stagionale

13:27

Il ministero dell’Interno ha comunicato a Federalberghi le procedure da seguire per usufruire delle quote di ingresso per lavoratori stagionali, in base al decreto del 27 settembre 2023 che prevede, per ciascun anno del triennio 2023-2025, quote riservate per le istanze che perverranno dalle organizzazioni datoriali dei settori turistico-alberghiero e agricolo per conto e in nome dei datori di lavoro.

Pubblicità

Gli utenti che saranno incaricati di accedere al portale per inoltrare le istanze -precisa una circolare della federazione degli albergatori italiani – dovranno essere profilati, in modo da incanalare le istanze in ordine cronologico di arrivo nel ‘click day’, fissato al 12 dicembre prossimo per il lavoro stagionale, nel ‘cassetto’ informatico delle quote riservate a ciascun settore... (continua a leggere su HotelMag)