New entry romana per Giada Hotel Collection, l’advisor è World Capital Group

15:54

Entrerà nel gruppo Giada Hotel Collection con il nome di Boutique Hotel Piedra Rome City Center. Stiamo parlando della nuova realtà ricettiva romana nel segmento midscale di cui il team hospitality di World Capital Group ha ufficializzato la cessione d’azienda.

Valorizzare il segmento midscale

“Roma - sottolinea Cristina Gentile, Senior Real Estate Consultant Hospitality di WCG - si conferma una delle mete leisure e business più ambite in Italia e tale operazione conferma l’interesse da parte di player alberghieri. Questo deal sottolinea inoltre l’importanza della valorizzazione delle strutture ricettive midscale in un processo, ormai necessario, di trasformazione dell’industria alberghiera italiana e di allineamento dell’offerta hospitality alle nuove esigenze dei viaggiatori”.



Boutique hotel in pieno centro

L’asset è situato in posizione strategica, a pochi passi dai principali riferimenti storici della città come il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, la Città del Vaticano, a 2 km dal Colosseo e a 30 minuti di auto dall'aeroporto di Roma Ciampino.



Gli acquirenti, Dario e Gianluca Lupi tramite il loro gruppo Giada Hotels Collection, trasformeranno la struttura in un boutique hotel grazie un attento lavoro di restyling; l’apertura è prevista nel 2024 e l’intento, spiegano gli acquirenti, è “rilanciare la struttura sul mercato come eccellente proposta in termini di rapporto qualità/prezzo. Questa importante opportunità di sviluppo per il progetto Giada Hotels Collection ci permetterà di consolidare la presenza nello strategico mercato alberghiero di Roma”.