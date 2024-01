Liguria: il Grand Hotel Alassio entra in The Leading Hotels of the World

12:25

“Un prestigioso traguardo che pone la nostra città nell’olimpo delle destinazioni turistiche internazionali”. Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati esprime così tutta la sua soddisfazione per l’ingresso del Grand Hotel Alassio nel circuito di The Leading Hotels of the World.

Pubblicità

“Questo importante risultato – spiegano dalla direzione – rappresenta il culmine di un nuovo corso iniziato quattro anni fa, con l’arrivo del giovane manager toscano Gianluca Borgna e con un importante piano di investimenti della famiglia Vinai: un mix che ha portato il Grand Hotel ad affermarsi come una delle eccellenze dell’hotellerie italiana”.



Nuovi investimenti

Il Grand Hotel Alassio continuerà a investire nel 2024, spiega il general manager Gianluca Borgna, “aggiungendo alle proprie ‘Signature Suites’ una nuova sistemazione da sogno dedicata ad Alfred Hitchcock e al suo primo film ‘The Pleasure Garden’, girato proprio ad Alassio nel 1929. Inoltre, è confermata la nostra apertura di 10 mesi all’anno, che permetterà di accogliere avventori anche durante i periodi di bassa stagione”.



Tra gli ultimi riconoscimenti alla struttura, sottolinea il sito ivg.it, i premi ricevuti dalla cucina e dalla pizzeria del Grand Hotel da Gambero Rosso, a conferma dell’impegno della struttura nel promuovere, coinvolgere e valorizzare la cucina e i prodotti tipici della regione.