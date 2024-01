di Elisabetta Canoro

08:22

Cresce ma rimane fedele ai values aziendali Rocco Fortes Hotels: “Siamo in una fase di espansione, guardiamo a Milano, alla Sardegna, a Napoli e alla Puglia” spiega il presidente Sir Rocco Forte (nella foto) a TTG Italia.

“La vision non muta, nonostante i cambiamenti del settore e la situazione internazionale: restiamo coerenti con i nostri valori, lavorando sull’individuo, sul calore autentico del personale, sulla qualità e la cura del servizio, che insieme alla famiglia sono i nostri asset”.



Insignito di recente del premio Leonardo International 2023 per l’impegno e gli investimenti nello sviluppo di un turismo di qualità in Italia, Sir Rocco Forte aveva da poco annunciato l’acquisizione del fondo arabo Pif, per 1,2 miliardi di sterline, del 49% dell’azienda fondata insieme alla sorella Olga Polizzi nel 1996, che oggi conta 15 proprietà di lusso fra alberghi, Rocco Forte House e Rocco Forte Private Villas in Europa).



“Io e mia sorella continuiamo a gestire la società, ma questo ci permette di crescere, portando nuovi mercati e un nuovo indotto alle destinazioni, come Villa Igea per Palermo”. Continua intanto l’interesse per la Sicilia: “Stiamo studiando Noto - aggiunge - mentre sul Verdura prevediamo nei prossimi due anni un nuovo investimento di 20 milioni”.

Entro il 2025 sono già state annunciate tre nuove aperture tra Milano (The Carlton Milano, Rocco Forte House Milano) e Porto Cervo.