Miraglia, CDS Hotels e l’advance booking: “Abbiamo il 52% di prenotato in più sul 2023”

di Stefania Galvan

11:21

L'advance booking soddisfa Ada Miraglia. Il direttore commerciale di CDSHotels, infatti, segnala un ottimo andamento delle prenotazioni per l'estate, con segnali di netto miglioramento rispetto al 2023. "La stagione estiva 2024 - spiega - si sta avvantaggiando in maniera significativa dell’advance booking. Mentre infatti lo scorso anno CDSHotels aveva un 30% in più di forecast rispetto alla stessa data del 2022, oggi registra un 52% in più di prenotato già confermato nel gestionale. Tutte le strutture hanno il segno più rispetto allo scorso anno".

Gioco d'anticipo sul recruiting

Una stagione 2024 che, dunque, si preannuncia senza nuvole all’orizzonte, e alla quale il gruppo si sta preparando al meglio. "Già dal mese di dicembre - sottolinea Miraglia - abbiamo avviato i colloqui con i candidati che hanno inviato i loro curriculum e hanno colloqui quasi ogni giorno. Se si considera che 5 strutture apriranno a fine marzo e le altre tra aprile e maggio, non resta poi molto tempo per reperire le figure professionali necessarie".



Il problema, spiega, non è tanto riuscire a trovare personale, ma trovarlo con delle competenze specifiche: "Per questo - aggiunge Miraglia - CDSHotels ha iniziato subito dopo le festività dei corsi formativi. Quest’anno, oltre a quelli di inglese a tutti i livelli, si aggiungono anche quelli di Tecniche di persuasione, Project management, mentre a marzo partiranno i corsi, interamente a carico di CDSHotels, di Front office, Housekeeping e Food & beverage".



Tutti i corsi riguardano sia i dipendenti già assunti, sia quelli da assumere per la stagione.